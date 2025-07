Poley/Bernburg/MZ. - Totholz in Bäumen, Schlaglöcher in Straßen und Lärmbelästigungen in der Nacht sind drei der Themen, die bei der Bürgersprechstunde der Bernburger Verwaltungsspitze am Dienstag auf dem Karlsplatz des Öfteren angesprochen worden sind. Besonders groß ist der Ärger in Poley. Ursula und Erhard Weinhauer übergaben an Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (Die Linke) eine Liste mit Beschwerdeunterschriften von Anwohnern der Birnenstraße, die wiederholt ausufernde Feierlichkeiten im benachbarten Sportlerheim beklagen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.