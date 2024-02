Der Höhepunkt fünften Jahreszeit ist zwar schon vorbei. Grund zum Feiern gibt es trotzdem noch für die Narren aus der Region. Ein Überblick über die Veranstaltungen am Wochenende.

Als Cops waren die Tänzerinnen des Karnevalvereins in Aderstedt im vergangenen Jahr verkleidet.

Aderstedt/Bründel/MZ/KT. - Der Höhepunkt der fünften Jahreszeit ist zwar bereits Geschichte, trotzdem wird in der Region Bernburg mancherorts weitergefeiert. Unter anderem in Aderstedt, Bründel und Schackstedt. Ein Überblick über die Veranstaltungen am Wochenende.