Vandalen wüten immer wieder auf und am Schlossgelände. Zuletzt flog eine Steinbank über das Geländer. Das soll nun passieren und so geht es mit dem einstigen Platz der Steinbank weiter.

Nach Vandalismus - Rufe nach mehr Sicherheit um das Schloss Bernburg werden laut - so soll es gehen

Nur noch die neuen Pflastersteine erinnern an die Steinbank, die bis vor kurzem hier stand.

Bernburg/MZ/KT. - Der Vandalismus an den Schlossterrassen in Bernburg hat in den sozialen Netzwerken hohe Wellen geschlagen. Nachdem bekannt wurde, dass Unbekannte Anfang des Monats eine massive Steinbank über das Geländer geworfen hatten, werden nun die Rufe nach mehr Sicherheit auf dem Gelände rund um das Schloss laut.