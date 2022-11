Mühlenfoto von Arno Bobbe aus Gramsdorf geht ans Herz

Arno Bobbe kannte den letzten Müller in Gramsdorf gut. Jedes Jahr an seinem Geburtstag schenkte er ihm ein Glas Honig – zum Dank an einen Schnappschuss. Und sogar den Untergang der Mühle dokumentierte er.

Gramsdorf/MZ - Wenn Arno Bobbe über die einstige Bockwindmühle in Gramsdorf erzählt, leuchten plötzlich seine Augen. Denn er kann sich noch sehr gut an den letzten Müller erinnern, der dort das Mehl für die Einwohner des Dorfes produzierte. Dieses brachten die Gramsdorfer danach zur Bäckerei, um davon Brot zu bekommen.

„Auch unsere Familie hatte Acker und als Kind musste ich die Säcke zur Mühle bringen“, erinnert sich der heute 89-Jährige, der in Gramsdorf aufwuchs und bis 1960 in seinem Heimatdorf wohnte, bevor er dann nach Bernburg zog. „Die Mühle befand sich oben auf dem Berg, hinter der Kirche“, erzählt Bobbe, der dem Müller, immer wenn er Langeweile hatte, bei der Arbeit half. „Der Aufzug war für uns Kinder das Spannendste. Damit wurden die Säcke nach oben gezogen und ich half auch mit, den Wagen zu entladen“, erinnert sich Bobbe. Auch an den Wind, der dort oben am Feldrand pfiff. „Es fühlte sich in der Mühle ein bisschen an wie auf einem Segelschiff.“ So bebte es im Inneren.

Am Ortsrand oberhalb der Kirche stand die Bockwindmühle von Gramsdorf. (Foto: Engelbert Pülicher)

Immer wieder kam er den Müller besuchen. Und einmal brachte er auch ein besonderes Geschenk für ihn mit. Denn nach einem abgesagten Urlaub hatte der junge Arno Bobbe, der inzwischen eine Lehre als Tischler absolviert hatte, etwas Geld übrig, um sich eine Kamera zu kaufen. „Es war eine Erkona, eine Klappkamera“, weiß der Hobbyfotograf noch ganz genau.

Bilder selbst entwickelt.

Damit drückte er auch vor der Gramsdorfer Mühle auf den Auslöser. „Das Bild habe ich dann vergrößern lassen und dem Müller geschenkt“, sagt Bobbe. Dieser war von diesem persönlichen Andenken so begeistert, dass er ihm daraufhin jedes Jahr zum Geburtstag ein Glas Honig überreichte. „Denn Imker war er auch“, sagt Bobbe.

Kurz vor dem Abriss: Die Windmühle in Gramsdorf nur noch mit zwei Flügeln. (Foto: Arno Bobbe)

Es sind bei weitem nicht die einzigen Fotos gewesen, die er von seinem Heimatdorf machte. „Ich habe sie sogar selbst entwickelt. Weil wir damals noch kein fließendes Wasser hatten, musste ich es zur Entwicklung noch in Eimern vom Brunnen holen“, kann er sich noch genau erinnern.

Genauso wie an das jähe Ende der Mühle. Nach 152 Jahren. Denn solange soll sie dort oben am Ortsrand von Gramsdorf gestanden haben.

Nur noch ein Gerippe – die Mühle Gramsdorf kurz vor dem Abriss. (Foto: Arno Bobbe)

Sie war der Nachgängerbau der Mühle, die 1817 von einem Christian Schmidt erbaut wurde und nur sechs Jahre später komplett abbrannte. Müller Franzisky soll die danach neu gebaute Mühle später modernisiert und sogar viele Nächte darin verbracht haben, um jeden Wind zu nutzen. Sogar ein Motor wurde eingebaut, um nicht nur vom stürmischen Wetter abhängig zu sein.

Sandschatz vermutet

Der letzte Müller hatte keine Erben und somit auch keinen Nachfolger. Und so kam zu DDR-Zeiten dann im Jahr 1969 auch das Aus der Mühle. Das Sandsteinkombinat Halle hatte die benachbarte Kiesgrube erworben, um dort den Rohstoff abzubauen. „Da man vermutete, dass unter der Mühle auch noch Kies liegt, musste die Mühle abgerissen werden. Am Ende stellte man den Abbau aber ein, weil dort nicht so viel gefunden wurde“, berichtet der ehemalige Gramsdorfer aus seiner eigenen Chronik und klebte dazu auch noch ein paar Ansichten, um den Abbau der Mühle zu dokumentieren, an die heute nur noch die Fotos in Bobbes Fotoalbum erinnern.

„Fotografieren war mein Leben“, sagt er und zeigt auf die dutzenden Alben, die sich an den Wandregalen aneinander reihen und die auch heute noch – Jahrzehnte später – die Geschichte um die Gramsdorfer Mühle zumindest ein bisschen wieder lebendig werden lassen.