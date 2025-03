In den Museen der Region schlummern viele Schätze. Da bildet das Biendorfer Schloss keine Ausnahme. Dort gibt es unter anderem eine Sammlung von rund 1.000 Rosenkränzen.

Biendorf/MZ - Einige von ihnen glänzen silbern, andere Exemplare aus Glas oder Schmucksteinen schimmern in bunten Farben, wieder andere sind aus Holz oder Elfenbein geschnitzt und kleinteilig gestaltet: Zahlreiche Ketten hängen an den Wänden eines Zimmers in der Orangerie von Schloss Biendorf – neben Sammlungen von Salzstreuern, Milchkännchen und Zuckerzangen. Dabei handelt es sich aber nicht um irgendwelche Ketten: Die Schmuckstücke sind Rosenkränze, die sonst von katholischen Gläubigen genutzt werden.