Bernburg/MZ. - Die Theatergruppe „Mona Lisa“ hat in ihrem 30-jährigen Bestehen zwar schon so manch bemerkenswerte Inszenierung auf die Bühne gebracht. Aber das aktuelle Stück „Die spanische Fliege“, eine Komödie aus dem Jahr 1913, wird den Laiendarstellern wahrscheinlich ganz besonders in Erinnerung bleiben. Und das nicht nur, weil die Darsteller erstmals selber singen mussten. Sondern weil sie das Stück nicht nur vor heimischen Publikum, sondern auch vor „fremden“ Zuschauern zeigen durften. Vor kurzem führte sie ein Gastspiel auf die „Grüne Bühne“ nach Berlin-Hellersdorf. Zwölf der 14 Mitglieder reisten mit in die Hauptstadt. „Es war ein außergewöhnliches Erlebnis“, sagt Sabrina Hoffmann, eine der „Mona Lisen“. Es habe die Gruppe sogar noch etwas mehr zusammengeschweißt.

