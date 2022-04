Mitten in den Osterferien: Wasserschaden in Otto-Dorn-Schule in Bernburg

Ein Wasserschaden hat es in der Otto-Dorn-Schule in Bernburg gegeben.

Bernburg/MZ - Glück im Unglück, dass gerade die Schulferien begonnen hatten: Am Montagmorgen hat die Leitung der Förderschule „Otto Dorn“ in Bernburg beim Schulträger Salzlandkreis eine Havarie gemeldet: Ein Sanitärraum im zweiten Obergeschoss stand unter Wasser. Es war an einem defekten WC ausgetreten und hatte sich bereits seinen weiteren Weg gesucht, durch die Decke und über die Lampen, bis in zwei darunter liegende Vorbereitungsräume.

Während Verwaltungsmitarbeiter des Salzlandkreises sofort das genaue Ausmaß der entstandenen Schäden prüften und dokumentierten, sorgten hinzugezogene Hausmeister für die Beseitigung des Wassers. Bei der endgültigen Schadensbeseitigung werden eine Trocknungsfirma und Elektriker helfen.

Die Verantwortlichen in der Kreisverwaltung gehen davon aus, dass die betroffenen Decken geöffnet und einiges an Mobiliar erneuert werden müssen. Die Hoffnung ist jetzt, dass der Ferienzeitraum für die Trocknung ausreicht und der Schulbetrieb nach Ostern nicht beeinträchtigt ist. Zur Schadenshöhe machte die Verwaltung keine Angaben.