Könnern/MZ. - Die Zahlen sprechen Bände und Könnerns Heimatvereinsvorsitzender Peter Sander ist froh, dass sich all die Mühe gelohnt hat. Seit der Eröffnung der Sonderschau: „Mittelalterliche Folterwerkzeuge“ Ende Oktober in der Heimatstube in Könnern haben schon mehrere hundert Besucher den geheimen Keller in der Magdeburger Straße 28 angeschaut.