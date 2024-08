Mit Weißwurst und Weißbier: Zwei Tage lang wird am Schiff in Gröna zünftig gefeiert

Tobias Kranig hat noch Karten für das 1. Oktoberfest am Schiff in Gröna.

Gröna/MZ. - Noch dreht der Sommer ein (letztes) Mal auf. Sonnenschein und Temperaturen über 30 Grad ließen die Menschen in und um Bernburg in den letzten Tagen schwitzen. Aber Tobias Kranig hat schon den Herbst im Blick, vielmehr den Oktober. Denn erstmals veranstaltet der Betreiber des Schiffes in Gröna ein Oktoberfest. Am Freitag, 4. Oktober, und Samstag, 5. Oktober, heißt es dann: „O’zapft is!“ Natürlich nicht auf dem Schiff – der Platz würde gar nicht ausreichen–, sondern in einem Festzelt, das davor aufgebaut wird. Dabei können die Grönaer und ihre Gäste sogar drei Tage lang feiern, denn bereits am 3. Oktober wird traditionell das Brückenfest stattfinden.