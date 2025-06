Preußlitz/MZ. - Auf den ersten Blick sieht es aus wie einst im Fernsehen bei Rennfahrer Michael Schumacher. Doch Dirk Müller aus Preußlitz steckt nicht im schwarzen Rennanzug, greift zu den Handschuhen und verschließt seinen Schutzhelm, um dann das Gaspedal eines Ferraris in der Formel-1-Serie zu treten. Nein. Der 46-jährige Hobbyrennfahrer schwingt sich stattdessen gekonnt – trotz seiner 1,98 Meter Größe – in seinen Trabant 601, um damit über die Rennstrecke zu heizen. Und das nun schon in seiner zweiten Saison, in der er beim ADMV Classic Cup startet. „Erstmals habe ich mich auch für die Jahreswertung eingetragen und möchte noch an allen Rennen teilnehmen, die in diesem Jahr angeboten werden“, erzählt der Hobbyrennfahrer, der sich mit der Teilnahme einen seiner Lebensträume erfüllt hat.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.