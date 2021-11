Mark Forster singt am 7. Dezember live in Bernburg

Bernburg/MZ - Einer der bekanntesten und beliebtesten deutschen Musikstars gibt in zweieinhalb Wochen im Bernburger Carl-Maria-von-Weber-Theater ein Livekonzert. Die Rede ist von Mark Forster, aktuell jede Woche bei Deutschlands erfolgreichster Musikcasting-Sendung „The Voice of Germany“ als Juror im Fernsehen zu erleben. Erstmals wird der 38-Jährige sein im August veröffentlichtes Album „Musketiere“ live vor Publikum präsentieren, heißt es bei MDR Sputnik. Nach dem Erfolg des jüngsten Konzerts „Friends of Clueso“ präsentiert der öffentlich-rechtliche Sender am Dienstag, 7. Dezember, ab 17 Uhr in Bernburg das Konzert „Friends of Mark Forster“, das bis 23 Uhr aufgezeichnet wird.

Unplugged mit Piano-Begleitung

„Motto des Abends ist Piano Night! Mark wird alle Songs des Abends unplugged zusammen mit seinem Pianisten spielen“, heißt es in der Sputnik-Ankündigung. Als weitere musikalische Gäste seien diesmal ausschließlich weibliche Newcomerinnen dabei, mit denen der Ehemann von ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut in dieser Art noch nie gemeinsam auf der Bühne gestanden hat: Mathea, Elisa Valerie, Alli Neumann und Madeline Juno. Zwischen den Liveauftritten der einzelnen Künstler im Theater kommen die Gäste mit Mark Forster und Sputnik-Moderatorin Sissy ins Gespräch. In den vergangenen Jahren landete der Singersongwriter beständig Charthits wie „Au revoir“, „Stimme“, „Übermorgen“ oder „Bist du okay“.

Tickets sind nur zu gewinnen

Tickets für das Bernburger Konzert werden nicht verkauft, sondern exklusiv bei MDR Sputnik verlost. Wer sie gewinnen möchte, sollte das Radioprogramm verfolgen. Bis zum 6. Dezember gibt es vormittags und nachmittags 1x2 Eintrittskarten zu gewinnen, wenn ein Titel der teilnehmenden Künstler gespielt wird. Für eine Gewinnchance müssen die Hörer nach dem Aufruf und während der Spieldauer des Songs die kostenfreie Telefonnummer 080 00/21 00 00 anrufen. Unter den ersten vier Anrufenden werden die Tickets verlost. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen ab 18 Jahren. Beim Konzert gilt die 2G+-Regel.