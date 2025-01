Ein älterer Mann hat ein elf Jahre altes Kind am Saalplatz in Bernburg angesprochen. Völlig verängstigt rief es um Hilfe. Der Täter konnte fliehen.

Hilfeschreie vom Saalplatz! Älterer Mann spricht Kind in Bernburg an

Auf dem Saalplatz in Bernburg hat ein Mann ein elf Jahre altes Kind angesprochen. Als das Kind um Hilfe rief und mehrere Passanten hinzu kamen, flüchtete der Mann.

Bernburg. - Ein Mann hat am bereits am frühen Dienstagnachmittag, 7. Januar, ein elf Jahre altes Kind auf dem Saalplatz in Bernburg angesprochen, wie die Polizei erst jetzt meldet.

Demnach fühlte sich das Kind bedrängt und versuchte, mit lauten Rufen "Hilfe!" und "Feuer!" den Mann auf Abstand zu halten. Das hätten sechs Passanten bemerkt und dem Kind zu Hilfe gekommen, heißt es. Der bislang unbekannte Mann habe sich daraufhin schnell entfernt.

So wird der Mann beschrieben:

60 Jahre alt

1,70 Meter groß

kurze, graue Haare

dunkle Augen

sonnengebräunte Haut

blaue Jogginghose

braune Lederjacke mit Kapuze

Die Polizei sucht unter anderem nach den sechs Menschen, die dem Kind in der Notsituation zu Hilfe gekommen sind. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03471/3790 bei den Beamten zu melden.