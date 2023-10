In Güsten wurde der Maibaum abgebaut. Was mit den Jubiläumswappen passiert und wohin der Stamm gebracht wird.

Güsten - Der Maibaum, der für den Beginn des Frühlings steht, wurde in Güsten in diesem Jahr zum ersten Mal aufgestellt. Und bis Sonntagmorgen durfte der in einer Wendel in den Stadtfarben Schwarz und Rot bemalte Baum − im Gegensatz zu manch anderem Maibaum − bis in den Herbst stehen bleiben.

Zahlreiche Schilder, die die Vereine der Stadt zeigen, zierten den Stamm, passend zum 650-jährigen Stadtjubiläum. Gemalt wurden sie von Schülern der ortsansässigen Sekundarschule. Doch weil die Zahl im kommenden Jahr nicht mehr stimmen würde, hat sich Bürgermeister Michael Kruse (CDU) etwas überlegt: „Wir wollen die Schilder den Vereinen übergeben, damit diese sie für das kommende Jahr gestalten.“

Eingeläutet wurde der feierliche Maibaumabbau durch die Schadelebener Blaskapelle − die durch Zufalls die gleichen Vereinsfarben trägt wie die Stadt − und sich damit perfekt in den Festmorgen fügte. Anschließend wurden er die Wappen entfernt, bevor die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr den Baum umlegten. Ein Ereignis, dem auch zahlreiche Güstener beiwohnten. Und der den Helfern einen anerkennenden Applaus einbrachte, weil der Stamm ohne Probleme einen Anhänger abgelegt wurde.

Feuerwehrmann Lars Kunze bewertete die Aktion als schwieriger als den Aufbau, denn „das konnte mit der Seilwinde der Feuerwehr gemacht werden“, sagte er lachend.

Mit einer feierlichen Prozession wurde der Maibaum zum Güstener Bauhof gebracht. „Von dort geht es zu einer Scheune nach Osmarsleben“, erklärt Kruse. Dort wird der Stamm für das kommende Jahr wieder fit gemacht: Risse ausgebessert, neue Farbe aufgetragen. Damit der Baum im nächsten Mai wieder an seinen Platz auf den Kirchplatz kommt und die Stadtbewohner gemeinsam in den Frühling feiern können.