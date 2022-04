Keine dritte Sommerflaute in Gröna

Mitglieder des städtischen Planungsausschusses und des Ortschaftsrates nehmen die ?Gröna? in Augenschein.

Gröna/MZ - Verschrotten oder sanieren, im Wasser lassen oder an Land bringen? Die Zukunft des Gastronomieschiffs „Gröna“ ist ungewiss. Sie soll aber alsbald geklärt werden, nachdem schon die vergangenen beiden Sommersaisons mangels Pächter ausgefallen waren. Sehr zum Ärger vieler Ausflügler und Touristen, die auf dem Saaleradweg unterwegs sind und unterhalb der Grönaer Brücke gern eine Rast eingelegt hätten. Denn auf der Strecke zwischen Bernburg und der Georgsburg in Könnern gibt es an beiden Uferseiten des Flusses ansonsten kein unmittelbares gastronomisches Angebot.