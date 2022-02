Keine akute Hochwasser-Gefahr an Saale, Bode und Wipper

Die Bode führt an der Mündung in Nienburg bereits viel Wasser. Für die kommenden Tage sind noch leicht steigende Pegelstände zu erwarten.

Bernburg/MZ/tad - Der Wasserstand der Saale in Bernburg ist am Montag binnen 24 Stunden um rund zehn Zentimeter gefallen und liegt 70 Zentimeter unter der Hochwasser-Meldegrenze. Entwarnung gibt der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) für den Fluss aber nicht. „In den nächsten Tagen werden wieder steigende Wasserstände erwartet, wobei das Erreichen der Richtwerte der Alarmstufe 1 an den Pegeln Halle-Trotha und Calbe ab Mittwoch gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden kann“, heißt es.

Alarmstufe 1 kurzzeitig an der Wipper

An der Wipper wird am Pegel Großschierstedt am Dienstagmorgen ein kurzzeitiges Überschreiten der Alarmstufe 1 erwartet.

Bode steigt noch an

Kritischer ist die Situation an der Bode im Harz. Am Pegel Wegeleben überschritt der Fluss Montagfrüh Alarmstufe 2. In Staßfurt ist laut LHW am Dienstag das Überschreiten von Alarmstufe 1 nicht auszuschließen.