Kampf ums „Seepferdchen“ in Bernburger Saaleperle

Bernburg/MZ - „Der Schwimmunterricht ist im ganzen Schuljahr ausgefallen“, sagt Jaqueline Krätschmann. Diese durch die Pandemieeinschränkungen verursachte Situation sei nicht nur für diejenige Kinder misslich, die bisher das Schwimmen noch gar nicht erlernt haben.

„Wir müssen auch die Techniken der Grundschüler, die im vorangegangenen Schuljahr das ,Seepferdchen’ erworben hatten, wieder neu aufbauen“, sagt die Hortleiterin der Bernburger Franz-Mehring-Schule. Sie leitete ein zehntägiges Schwimmcamp im Erlebnisbad „Saaleperle“ in Neuborna, das am Freitag zu Ende gegangen ist. Die Gefahr, dass eine „Generation Nichtschwimmer“ heranwächst, hat auch die neue Landesregierung erkannt und im Koalitionsvertrag den Erhalt und die Modernisierung von Schwimmhallen als Ziel der Legislaturperiode fixiert.

Schwimmen, tauchen, springen

Laut einer bundesweiten Erhebung der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft sind 59 Prozent der Zehnjährigen keine sicheren Schwimmer. Um als solcher zu gelten, müssen die Kinder sich unter Wasser orientieren, in Brust- und Rückenlage schwimmen können und den Sprung ins Wasser beherrschen. All diese Fertigkeiten haben Klaus-Ulrich Jahn und sein Team von der DRK-Wasserwacht Bernburg in den vergangenen zwei Wochen mit 44 Erst- bis Drittklässlern trainiert, von denen die Hälfte ihre Schwimmfähigkeit auffrischte.

„Wir arbeiten nur mit Nudel und Brett, ohne Gürtel, damit die Kinder gleich ein Gefühl fürs Wasser entwickeln“

„Wir arbeiten nur mit Nudel und Brett, ohne Gürtel, damit die Kinder gleich ein Gefühl fürs Wasser entwickeln“, erklärt der erfahrene Schwimmlehrer. Dieses Gefühl sei bei jedem Schüler unterschiedlich ausgeprägt. „Sehr gute Erfahrungen haben wir mit Kindern mit Migrationshintergrund gemacht, sie sind sehr ehrgeizig“, lobt er. Holzhammermethoden von einst, als Nichtschwimmer einfach ins tiefe Wasser geworfen wurden, seien heutzutage natürlich nicht mehr vermittelbar. „Da würden uns die Eltern aufs Dach steigen.“ Das behutsame Heranführen der Jungen und Mädchen ans nasse Element mit vertrauten Personen aus der Schule verlangt Einfühlungsvermögen und pädagogisches Geschick. Das fängt beim Wetter an, das sich erst an den letzten Tage des Schwimmcamps von seiner schönen Seite zeigte.

„Zuvor konnten wir die Kinder maximal 15 Minuten im Wasser lassen, weil sie sonst gefroren hätten“, erklärt Klaus-Ulrich Jahn. Wenn sie bibbern und zitternd am Beckenrand stehen, sei es unmöglich, ihnen die gewünschten Inhalte zu vermitteln. „Wir haben deshalb täglich viele kleine Einheiten absolviert.“

„Wir trainieren das Einatmen über Wasser und das sichtbare Ausatmen unter Wasser“

Um wirklich richtig Schwimmen zu können, sei eine horizontale Lage im Wasser wichtig. „Wir trainieren das Einatmen über Wasser und das sichtbare Ausatmen unter Wasser. Das fällt vielen schwer“, hat Klaus-Ulrich Jahn festgestellt. Defizite registrierte er auch bei der Rückenmuskulatur vieler Schüler. Seine simple Erklärung: „Früher hat jeder seinen Schulranzen auf dem Rücken zur Schule und wieder nach Hause getragen.“ Heutzutage würden die Kinder von den Eltern mit dem Auto chauffiert. Dieser Komfort hat eben auch Schattenseiten.

Zur „Seepferdchen“-Prüfung am Freitag traten 22 Kinder an. Dafür mussten sie die 25-Meter-Bahn mit Brustschwimmen zurücklegen, einen von drei farbigen Ringen vom Boden des Beckens holen, was natürlich nur mit geöffneten Augen ging. Und vom Beckenrand reinspringen. „Die Kinder müssen schließlich richtig reagieren können, wenn sie vielleicht mal ins Wasser geschubst werden“, sagt Klaus-Ulrich Jahn.

Lions helfen mit einer großen Spende

Jaqueline Krätschmann zeigt sich dankbar, dass der Lions-Förderverein Bernburg auch die vierte Auflage des Schwimmcamps finanziell unterstützte. Der Zuschuss von 1.000 Euro, den Vorsitzender Winfried Becker und Schatzmeister Ingo Schierhorn in der „Saaleperle“ übergaben, ermöglicht es, die Teilnahmegebühr mit 120 Euro pro Kind in Grenzen zu halten. So können auch sozialschwache Familien ihrem Nachwuchs diese Chance geben. „Schwimmfähigkeiten müssen fortlaufend trainiert werden, um in Fleisch und Blut überzugehen. Sonst verlernen die Kinder die Bewegungen wieder und entwickeln Ängste“, weiß Winfried Becker um die Wichtigkeit des Lions-Engagements.

Von den 44 Teilnehmern des Camps errangen 14 das „Seepferdchen“, fünf das Schwimmabzeichen in Bronze, 15 in Silber und einer sogar in Gold, „Neun Kinder haben sich sehr angestrengt, aber noch keine ganze Bahn ohne Hilfe geschafft. Wir bleiben aber dran“, sagt Jaqueline Krätschmann.