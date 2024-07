Jahrgangsbeste an der Freien Sekundarschule Bernburger Schülerin erzielt Bestnote: Wie Julia Uhlig ihren Abschluss mit 1,0 schaffte

Julia Uhlig aus Bernburg hat ihren Abschluss an der Freien Sekundarschule mit der Note 1,0 gemacht. Die 16-Jährige begeistert mit ihrem Lieblingsfach Mathe und plant nun ihr Abitur an der Wema in Staßfurt.