Jost Rieche aus Bernburg: Vom Kind auf der Obstplantage zum Gartenexperten

Bernburg/MZ - Alles begann auf der Obstplantage des Opas, dem Lieblingsplatz von Jost Rieche in den 1970er Jahren. „Für mein Leben gern war ich dort“, erzählt der heute 59-Jährige. Die Zeit zwischen Kirschen-, Apfel- und Birnbäumen war für ihn so prägend, dass er nach dem Abschluss seiner Schulzeit nicht in die Fußstampfen seines Vaters, der nach der Wende Oberbürgermeister der Stadt Bernburg war, treten wollte. Stattdessen absolvierte er eine Ausbildung zum Obstbauer am Süßen See im Mansfelder Land.