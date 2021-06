Initiatoren suchen nach Teilnehmern

Bernburg - Ab sofort startet die Anmeldung für den Bundesweiten Vorlesetag am 19. November. Eingeladen sind alle Interessierten, Lehr- und Kitafachkräfte, Politiker, Prominente und Ehrenamtliche, vorzulesen – egal, ob zuhause, in Schulen und Kitas oder digital. Der diesjährige bundesweite Vorlesetag steht unter dem Motto „Freundschaft und Zusammenhalt“. Denn Vorlesen verbindet: egal ob jung oder alt, analog oder digital, beim großen Auftritt oder in gemütlicher Atmosphäre. Um dieses Miteinander zu feiern, stehen ab September passende Leseempfehlungen durch die Organisatoren bereit, heißt es in einer Pressemitteilung.

Fantasie der Kinder wird angeregt

„Vorlesen regt die Fantasie an, lässt Kinder in fremde Welten und andere Kulturen abtauchen, es gibt ihnen ein Gefühl von Geborgenheit und vergrößert ganz nebenbei ihren Wissensschatz. Das ist gerade in diesem Jahr ungemein wichtig, da ganz viele Kinder auf Kita- und Schulbesuche, Treffen mit Freunden und Freizeitgestaltung verzichten mussten“, betont Richard Lutz, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn AG, welche gemeinsam mit Die Zeit und die Stiftung Lesen zu den Initiatoren zählt. „Wir rufen alle Menschen in Deutschland auf, Kindern am Bundesweiten Vorlesetag eine Freude zu machen – mit spannenden Geschichten, lustigen Aktionen und viel Aufmerksamkeit.“

Städte und Kommunen sollen sich engagieren

Die Initiatoren rufen gemeinsam mit dem Deutschen Städte- und Gemeindebund alle Städte und Gemeinden in Deutschland auf, sich bis 23. November als Vorlesestadt zu bewerben, heißt es in der Mitteilung weiter. „Das Engagement der Städte und Kommunen ist unverzichtbar für den Erfolg des Vorlesetags“, erklärt Jörg F. Maas, Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen. „Mit ihren guten Ideen und starken Netzwerken mobilisieren und inspirieren die Gemeinden viele Menschen vor Ort zum Vorlesen. Ihre Unterstützung ist wichtig, um ein öffentlichkeitswirksames Zeichen für die Bedeutung von Bildung zu setzen. Diesen vorbildhaften Einsatz möchten wir auszeichnen und ehren.“

Weitere Informationen gibt es unter: www.vorlesetag.de