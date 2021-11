Impfen in Bernburgs Sonderbar

Bernburg/MZ/Kt - In Bernburg werden in dieser Woche Sonderimpfaktionen angeboten. Wie Bernburgs Stadtsprecherin Julia Tarlatt mitteilte, können sich alle Erwachsenen und Kinder ab zwölf Jahren in Begleitung einen Impfschutz gegen das Coronavirus abholen. In der Sonderbar am Lindenplatz 8 werden am Dienstag, 16. November, von 14 bis 17 Uhr und Freitag, 19. November, von 9 bis 15 Uhr Erstimpfungen und „Booster“-Impfungen mit dem Impfstoff Comirnaty von BioNTech/Pfizer durchgeführt. „Impfwillige brauchen sich vorher nicht anzumelden“, so Tarlatt weiter.

Um jedoch lange Wartezeiten zu verhindern, wird darum gebeten, die notwendigen Formulare bereits ausgefüllt mitzubringen. Diese sind auf der Internetseite der Stadt Bernburg (Saale) abrufbar. Laut Tarlatt müssten zusätzlich die Krankenversicherungskarte sowie der Impfausweis mitgebracht werden. Zusätzlich dazu bietet auch das Impfzentrum in Aschersleben regelmäßig Impfungen im Impfzentrum an der Heinrichstraße 4. Jeden Mittwoch von 13 bis 17 Uhr und jeden Donnerstag von 9 bis 13 Uhr sind Impfungen durch das mobile Impfteam des ASB möglich. Um telefonische Anmeldung wird in der Zeit von montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr gebeten unter: 03473/840 89 71