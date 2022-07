HFC-Oldies kommen als Gratulanten nach Cörmigk

Sportfreunde feiern an drei Tagen 100. Geburtstag nach.

Auch HFC-Legende Enrico Kricke gehört zum Mannschaftsaufgebot, das in Cörmigk für fußballerische Leckerbissen sorgen soll.

Cörmigk/MZ - Wegen Corona mit einem Jahr Verspätung, aber das tut der Vorfreude keinen Abbruch: Der Verein Sportfreunde Cörmigk feiert seinen 100. Geburtstag nach. Die Turner um Eduard Bandlow legten 1921 vor 101 Jahren den Grundstein für das organisierte Sporttreiben in der Gemeinde.

Gemeinsam mit den Fußballern, die 1923 den Sportplatz errichteten, auf dem noch heute der Ball rollt. „Die Vorbereitung war ganz schön stressig. Wir haben auch ehemalige langjährige Mitglieder angeschrieben und eingeladen. Es sollen drei tolle Tage werden“, erzählte der Sportliche Leiter Robby Starke.

Von Freitag, den 15. Juli, bis zum Sonntag lohnt sich ein Abstecher auf den Sportplatz in Cörmigk, denn für jede Altersklasse ist etwas dabei. Der Eiswagen kommt. Außerdem wird eine Hüpfburg aufgebaut. Mit dem Duell der Alten Herren zwischen den Gastgebern und dem FC Eintracht Köthen wird am Freitag, 18.30 Uhr, die große Geburtstagsparty eröffnet. Die Oldies sind am Samstag, 10 Uhr, bei einem Turnier erneut im Einsatz.

Um 14 Uhr zeigen die F-Junioren aus Cörmigk im Duell gegen Blau-Weiß Brachstedt ihr Können. Es ist das Vorspiel für das Hauptereignis des Tages. Um 16 Uhr betreten die Traditionsteams von Sportfreunde Cörmigk und dem Halleschen FC den Rasen. Im Teambus sitzen die Oberliga-Legenden Hartmut Meinert, Detlef Robitzsch und Ulrich Rothe. Auflaufen werden unter anderem Markus Kluge, Thomas Gersching oder Uwe Rackowitz.

Im zahlenmäßig stark besetzten Aufgebot der Gastgeber stehen beispielsweise Marvin Vatthauer, Ralph Bettzieche oder Patrick Pelka. „Die Altersspanne unseres Teams liegt zwischen 30 und 60 Jahren“, sagte der ehemalige Kicker Robby Starke, der wegen des großes Interesses auf einen Platz im Team das Geschehen vom Seitenrand aus verfolgt.

Fester Bestandteil der Sportfeste in Cörmigk war seit jeher das Preiskegeln. Die mehr als 60 Jahre alte Holzbahn ist aber nicht ganz so einfach zu beherrschen. Der Abend klingt dann im Festzelt aus. Die „Silverlakeband“ sorgt für die musikalische Unterhaltung. Und am Sonntag rollt ab 14 Uhr noch einmal das runde Leder, wenn die SF Cörmigk/Biendorf II die Zweite des Paschlewwer SV empfängt.