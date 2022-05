Happy End im Bernburger Eulenland

Jens Haberlandts Vogelfamilie in Bernburg ist noch größer geworden. Für Sorgenkind Rosalie, deren Flügel vom Windrad abgeschlagen wurde, gibt es Hoffnung.

Die Eule Rosalie kam mit ihrem Flügel in ein Windrad. Nach mehreren Wochen der Pflege hat sie nun ein neues Zuhause im Zoo Aschersleben gefunden.

Bernburg/MZ - Bernburgs Eulenmann Jens Haberlandt ist bislang vor allem durch seine Spaziergänge durch die Saalestadt mit einem ungewöhnlichen Begleiter auf dem Arm - Uhu Locke - bekannt gewesen. Doch nun ist aus seinem Eulenland unerwartet eine Eulenklinik geworden, in dem er sich über mehrere Wochen um einen besonders schweren Fall gekümmert hat. „Ich hatte einen Anruf von der Behörde, ob ich die Eule aufnehmen könnte“, erzählt Haberlandt von Rosalie. Der jungen Eule wurde bei einem Flug zu nah an einem Windrad vorbei der Flügel abgeschlagen. Sie wurde dabei so schwer verletzt, dass sie herabstürzte und nun wohl nie mehr fliegen kann.