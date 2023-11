Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Plötzkau/MZ. - Genau 53 Stufen sind es bis zur Turmstube in der Kirche St. Georg in Plötzkau. Da muss Hans-Jürgen Sauer nicht erst zählen. Das weiß er auch so ganz genau. Schließlich geht er die Stufen jede Woche nach oben, um die Kirchturmuhr aufzuziehen. Und das seit mehr als elf Jahren. Noch nie ist die Uhr seither stehengeblieben. Der 74-Jährige ist also buchstäblich zuverlässig wie ein Uhrwerk. „Er ist der Einzige, der in Plötzkau jeden Sonntag in die Kirche geht“, sagt die langjährige Pfarrerin Renate Lisock mit einem Schmunzeln. So war es auch am vergangenen Wochenende. Nur, dass Hans-Jürgen Sauer dieses Mal nicht allein war. Still und heimlich hatten Freunde und Bekannte zusammen mit Renate Lisock einen kleinen Empfang vorbereitet, um ihm mit kleinen Geschenken einfach mal „Danke“ zu sagen, denn für sein Engagement bekommt er nicht einen Cent. Auch seine Frau war eingeweiht. Nur der Kirchturmuhrpfleger selbst ahnte bis zum Schluss nichts von der Überraschung.