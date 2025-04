Zwei Männer geraten beim Tanken aneinander. Was Polizei nach Vorfall in Bernburg rät.

Handfester Streit um Zapfsäule an einer Tankstelle in Bernburg

Um einen Zapfhahn haben sich zwei Kunden in Bernburg gestritten.

bernburg/MZ/KT. - Nach einem handfesten Streit an einer Tankstelle in Bernburg ermittelt die Polizei nun wegen Beleidigung, Bedrohung und Sachbeschädigung.

Wie es aus dem Revier hießt, kam es am Mittwoch an einer Tankstelle zu einem handfesten Streit um eine Tanksäule. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wollten die beiden Fahrer offenbar an der gleichen Tanksäule ihr Fahrzeuge befüllen. Nach gegenseitigen Beleidigungen und Drohungen zog einer der beiden die Tankpistole aus dem Fahrzeug des anderen, wobei das Benzin auf der Kleidung des Betroffenen landete.

Fotos von Fahrzeugen

Im Nachgang griff dieser dann beherzt in das Hemd des Angreifers und drohte ihm. Der wiederum nahm sofort sein Handy, um das Fahrzeug des Gegenübers zu fotografieren. Da es nun das erste Bildmaterial gab, wollte der zweite Streithahn nachziehen, was der Erste wiederum durch Wegfahren verhindern wollte. Bei einem Ausweichschritt trat der eine schließlich gegen das Fahrzeug des anderen, wodurch eine leichte Delle entstand. Um die Gewaltspirale nicht weiter eskalieren zu lassen, informierten beide dann die Polizei. Am Einsatzort angekommen, wurde von beiden Kontrahenten lautstark der Tathergang geschildert. Die Beamten beruhigten die beiden und dokumentierten die entstandenen Schäden. Es wurden insgesamt vier Strafanzeigen gefertigt, zwei wegen Sachbeschädigung, eine wegen Beleidigung und eine wegen Bedrohung. Anschließend verließen alle Beteiligten das Tankstellengelände.

Polizei rät zu Geduld

Fazit des Streits: Einer der Beteiligten hatte etwas Benzin im Tank, der andere musste sich eine andere Tankstelle suchen. „Die Schäden am Fahrzeug und der Kleidung kommen zusätzlich auf die Rechnung. Es folgte noch die Strafe im Zuge der eingeleiteten Ermittlungsverfahren, welche aber regelmäßig die zivilrechtlichen Ansprüche der beiden nicht umfasst", zählt Polizeisprecher Kopitz auf. Deshalb rät er zu Geduld. Nicht zu unterschätzen sie, dass die ganze Aufregung im schlimmsten Fall noch gesundheitliche Schäden nach sich ziehen könnte.