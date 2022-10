Hälfte des Ziels ist erreicht

Bernburg/MZ - 2.405,30 Euro sind bislang auf das Spendenkonto der Stadt Bernburg eingezahlt worden. Die Hälfte der Zielmarke von 5.000 Euro, die mindestens benötigt wird, um ein ansprechendes Feuerwerk zum kommenden Jahreswechsel über dem Schloss zünden zu können, ist damit fast erreicht. Die Premiere einer zentralen Pyrotechnikshow in der Saalestadt, die gemeinsam von der Stadtverwaltung und der Mitteldeutschen Zeitung initiiert wurde, rückt damit näher.

Spendenbox zur Sprechstunde

Die Sprechstunde von Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (Die Linke) während des Grünmarktes am Dienstag nutzten zahlreiche Bürger nicht nur, um Fragen an das Stadtoberhaupt sowie die Dezernenten Holger Dittrich und Paul Koller zu richten. In offenbar kluger Voraussicht hatte die Verwaltung am Stand auf dem Karlsplatz auch eine Spendenbox für das geplante Feuerwerk aufgestellt, in die an diesem Vormittag 170 Euro gesteckt wurden.

Liberale spenden 200 Euro

Ebenfalls unterstützt wird die Aktion vom FDP-Ortsverband Bernburg. „Weltweit wird der Jahreswechsel mit einem bunten Feuerwerk gefeiert. Dies soll nach altem heidnischen Brauch die Geister des alten Jahres vertreiben. Man trifft sich mit Familie und Freunden und begrüßt gemeinsam das neue Jahr. An diesem Brauch möchten wir festhalten“, sagte Ortsverbandsvorsitzender Holger Dittrich. Deshalb übergaben die Liberalen vor wenigen Tagen eine 200-Euro-Spende an die Oberbürgermeisterin und hoffen auf viele Nachahmer. „Die FDP Bernburg würde sich sehr freuen, wenn sich viele Bernburger unterhalb des Schlosses treffen, sich gemeinsam an einem Lichtermeer aus tausenden kleinen Feuerwerken erfreuen und das neue Jahr 2023 begrüßen“, so Holger Dittrich weiter.

Treffpunkt Töpferwiese

Schaulustige sollen das Spektakel unter anderem auf der Töpferwiese verfolgen können, wo eine gastronomische Verpflegung geplant ist und Hunderte gemeinsam bei einem Gläschen Sekt auf ein besseres neues Jahr anstoßen könnten. Die musikalisch untermalte Show soll vom Bernburger Pyrotechniker Michael Funke inszeniert werden. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass mindestens 5.000 Euro an Spenden zusammenkommen, da keine öffentlichen Mittel für das Feuerwerk verwendet werden. Noch bis zum 1. Dezember besteht die Möglichkeit für Bürger, Vereine, Institutionen und Firmen, die Feuerwerkspremiere zu unterstützen. „Spätestens zu diesem Termin muss feststehen, ob wir es machen oder nicht“, sagt der städtische Marketingbeauftragte Jens Meißner. Sollte das Ziel nicht erreicht werden, würde das eingesammelte Geld zweckgebunden für das nächste Rosenfest-Feuerwerk verwendet werden.

Spendenkonto: Stadt Bernburg, IBAN: DE43 8005 5500 0260 0001 08, Kennwort: „Feuerwerk“