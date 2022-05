Grüne im Kreistag haben Fragen zu einer in Bernburg lebenden Frau aus Armenien

Seit Ostern leben der zehnjährige Alexander und sein Vater in einer Garage in Armenien.

Bernburg/MZ - Der Fall der Familie Kalashyan beschäftigt nun auch den Kreistag. Nachdem Kreistagsmitglied Wolfgang Pilz (Bündnis 90/die Grünen) das Thema im nicht öffentlichen Teil des Kreisausschusses in dieser Woche angesprochen und beim Landrat Markus Bauer (SPD) gezielt nachgefragt hatte, hat Pilz nach eigenen Angaben nun auch seine Fragen in Schriftform an die Kreisverwaltung geschickt.