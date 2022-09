Großes Musik-Fest auf dem Schlossgelände

Bernburg/MZ - Die Bernburger Innenstadt war schon am Sonnabendvormittag voller Musik. Ab 9.30 Uhr marschierten die Spielmannszüge aus Aschersleben, Großörner, Halle, Hettstett, Löbejün, Peißen, Stiege, Tarthun und Ziegelrode sowie die Schalmeienkapellen aus Crüchern, Grimschleben und Sülldorf in gebührendem Abstand mit klingendem Spiel vom Rheineplatz zum Schlosshof. Einige Musikzüge waren noch unterwegs, würden erst später in Bernburg eintreffen wie die Spielmanns- oder Schalmeienzüge aus Hasselfelde, Neuwerk-Harz, aus Potsdam-Babelsberg oder der Partnerstadt Rheine, mit der weitesten Anreise.