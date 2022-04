„Goldene Henne“-Gala in Bernburg mit Skisprung-Star Jens Weißflog

Schulklassen sind zum Mitmachen in die interaktive Sonderschau in der Kunsthalle Bernburg eingeladen. Kunstschülerin Amela Terzic zeichnet Porträts der Preisträger.

Amela Terzic, 17-jährige Kunstschülerin am Burggymnasium Wettin, malt für die Ausstellung zum Jubiläum der Goldenen Henne in der Kunsthalle ihrer Heimatstadt Bernburg Porträts von Gewinnern des Publikumspreises.

Bernburg/MZ - Wenn unter Schirmherrschaft von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Sonntag, 22. Mai, im Bernburger Theater die Eröffnungsgala der Sonderschau „Hennestars - die Galerie der tollen Menschen“ über die Bühne geht, steht ein Rekord ins Haus: „Dann nämlich wird die längste Tapetenrolle der Welt ausgerollt“, sagt Kurator Torsten Sielmon. Auf der 30 Meter langen Sonderanfertigung des Gummersbacher Herstellers A.S. Création seien alle Preisträger der „Goldenen Henne“ aufgelistet. TV-Moderatorin Victoria Herrmann werde die mehr als 200 Namen verlesen, währen die drei Schönheitsköniginnen des Publikumspreises gemeinsam mit Skisprung-Legende Jens Weißflog das Tapetenunikat aus- und aufrollen.

Ehemalige Bühnenpartner der „Henne“ auch dabei

Neben dem Sportstar aus dem Erzgebirge werden an diesem Tag ab 16 Uhr unter anderem Schauspieler Jaecki Schwarz, Charity-Stars, die Macher der „Goldenen Henne“ und alle Finalistinnen der „Miss Goldene Henne“-Verleihungen in Bernburg erwartet. „Helga Hahnemanns langjährige Bühnenpartner Dagmar Gelbke und Wolfgang Flieder werden ihre bekanntesten Sketche und Lieder auf die Bühne bringen und die ,Henne’ in den Herzen der Besucher wieder lebendig machen“, kündigt Torsten Sielmon an.

Trophäe der Ex-Kanzlerin

Derweil sind die Mitarbeiter der Bernburger Freizeit GmbH seit drei Wochen mit dem Aufbau der interaktiven Sonderausstellung in der Kunsthalle beschäftigt. Zu sehen sein werden vom 22. Mai bis 26. Juni unter anderem eine Lederjacke von Ex-Boxweltmeister Henry Maske, Skier von Jens Weißflog und ein Dirndl von Schlagersängerin Stefanie Hertel. Und natürlich ganz viele Original-Trophäen, unter anderem von Ex-Kanzlerin Angela Merkel und Entertainer Gunther Emmerlich. „Auch von der achtfachen Rekordpreisträgerin Helene Fischer erwarten wir eine Henne samt persönlichem Gruß“, sagt der Kurator.

Gestaltungswettbewerb für den Nachwuchs

Noch bis zum 5. Mai sind landesweit Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 16 Jahren aufgerufen, unter dem Titel „Gestalte deinen Star“ Geschichten, Zeichnungen oder ein Erinnerungsfoto von ihren Vorbildern, die schon mal mit einer „Goldenen Henne“ geehrt wurden, einzureichen unter E-Mail-Adresse [email protected] museumschlossbernburg.de. Alle kreativen Arbeiten werden auf einer großen Leinwand in der Ausstellung gezeigt. Auf der Suche nach interessanten Preisträgern sind Anregungen und Hinweise unter www.hennestars.de zu finden.

„Kinder und Jugendliche brauchen Vorbilder.“ Kurator Torsten Sielmon

„Kinder und Jugendliche brauchen Vorbilder. Viele Heranwachsende wollen so sein wie ihr Idol und eifern diesem nach. In der heutigen schnelllebigen Zeit tauchen immer wieder verschiedene Stars in der Jugendkultur auf. Diese stammen vorwiegend aus den Bereichen der Unterhaltungskultur, dabei liegt der Schwerpunkt bei Jugendidolen vor allem bei Sport-, Leinwand- und Popstars“, erklärt Torsten Sielmon. Die Sonderausstellung „Hennestars - die Galerie der tollen Menschen!“ vermittele genau diesen Anspruch und werde inhaltlich Bezug nehmen.

Laudatio für besonderen Menschen halten

Bereits intensiv mit den Preisträgern auseinandergesetzt hat sich Kunstschülerin Amela Terzic. Die 17-Jährige, die vor drei Jahren mit ihrer Familie aus Bosnien nach Bernburg gezogen war, besucht das Burggymnasium Wettin. „Ich male gern mit Bleistift und Acrylfarben“, sagte sie bei einem Besuch der Kunsthalle. Dort zeichnete sie Porträts der Henne-Stars, die zur Sonderschau im Foyer gezeigt werden. Zudem entwarf die Kunstschülerin Skizzen von der alten und der aktuellen Henne-Skulptur, die die jüngsten Besucher ausmalen können. Torsten Sielmon lädt nämlich Schulklassen ein, bei Sonderführungen die bunte Welt der Medienpreise zu entdecken. So können die Kinder und Jugendlichen die Exponate in die Hand nehmen und mit einem Mikrofon vor dem original TV-Moderationspult eine Laudatio auf einen besonderen Menschen halten. Ein Erinnerungsfoto wird festhalten, wie jeder eine „Goldene Henne“ als Trophäe überreicht bekommt.

Karten für die Eröffnungsgala gibt es zum Preis von 25 Euro im Vorverkauf ausschließlich in der Stadtinformation Bernburg, Lindenplatz 9, Telefon 03471/3 46 93 11.