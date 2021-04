Glücksbote dankt Menschen mit Charakter

Bernburg - „Das darf doch wohl nicht wahr sein“, dachte Margitta Kohlert aus Bernburg, als sie vor kurzem aus dem Aldi in Könnern zurück zu ihrem Auto auf dem Parkplatz kam. Sie war auf dem Rückweg von Leipzig, fuhr von der Autobahn und wollte noch eben einkaufen.

Zurück am Auto angekommen sah sie die Bescherung. Es hatte einen Platten. Verzweifelt und Hilfe suchend sah sie sich um. „Gefühlt zehn Männer sahen den platten Reifen ebenfalls, hatten aber, anstatt Hilfe anzubieten, eher noch ein Grinsen im Gesicht“, erinnert sich Margitta Kohlert.

Doch dann nahte Unterstützung in Person von Achim Fischer. Er sah, dass Margitta Kohlert Hilfe benötigte, überlegte nicht lange und packte an. Innerhalb kurzer Zeit war der Wagen aufgebockt, das defekte Rad ab- und das Reserverad anmontiert. Margitta Kohlert konnte ihre Fahrt fortsetzen.

Es sind genau die kleinen Dinge, die wir mit unserer Glücksboten-Aktion würdigen möchten Mario Radecke, Salzlandsparkasse

„Es war eine Freude zu sehen, wie hilfsbereit Menschen sind“, sagte sie dankbar. Für Achim Fischer sei es eine Selbstverständlichkeit gewesen, zu helfen, sagt er, zumal seine Frau, die auch vor Ort war, eine Bekannte von Margitta Kohlert sei.

„Es sind genau diese kleinen Dinge, die Ausdruck des Mit- und Füreinanders in unserer Gesellschaft sind, die wir mit unserer Glücksboten-Aktion würdigen möchten“, sagt Mario Radecke von der Salzlandsparkasse. Am Montag stand ein knallrotes, motorisiertes Dreirad mit dem Schriftzug „Glücksbote“ auf dem Parkplatz der Bernburger Sparkassen-Filiale an der Friedensallee.

Das auffällige Gefährt ist das Symbol der Aktion des Kreditinstitutes. Am Heck hat das Fahrzeug einen Briefschlitz. „Wer das Dreirad irgendwo stehen sieht, vor kurzem unerwartet uneigennützige Hilfe erfahren hat und sich für die gute Tat bedanken möchte, kann seinen Vorschlag dort einwerfen“, erklärt Mario Radecke. Die Vorschläge können auch in jeder Geschäftsstelle der Salzlandsparkasse eingereicht werden, ergänzt er.

Denn die Salzlandsparkasse hat mit dem „Glücksboten“ eine Möglichkeit geschaffen, um vor Ort die kleinen Helfer des Alltags zu ehren und zu belohnen. Egal, ob Verein oder Nachbarschaftshilfe - mit der Aktion sollen gute Taten gewürdigt werden. Und die Menschen, die sie tun. Zweimal jährlich, im Frühjahr und im Herbst, entscheidet eine Jury, wer Besuch vom Glücksboten bekommt. Am Montag war der Glücksbote bereits zum siebten Mal unterwegs.

Achim Fischer freut sich auf seine Fahrt im Intercity Express der Bahn

Achim Fischer wurde zum Dank für seine Pannenhilfe ein sehnlicher Wunsch erfüllt. Er erhielt einen Gutschein für eine Fahrt mit einem ICE der Deutschen Bahn. Er sei schon einmal mit einem solchen Zug nach Köln gefahren, berichtet er. „Das macht Spaß, ist viel besser als auf der Autobahn zu fahren und man kommt ausgeruht an“, schwärmt er.

Achim Fischer war nicht der einzige, der geehrt wurde. Renate Walter erhielt einen Wellness-Gutschein für das „Acamed Resort“ in Neugattersleben, weil sie Jana Spieler während ihrer Krebsbehandlung und der Genesungszeit unterstützt hat.

Detlef Bartel freut sich über einen Gutschein für einen Bier-Braukurs in der Elbbrauerei Frohse. Er realisiert für Ilona Pompe auch zu Coronazeiten eine regelmäßige Essensversorgung. Heinz Hendrichs überbrachte der Glücksbote einen Gutschein für das Gartencenter „Casa Flora“ in Alsleben. Er hatte für einen hilfsbedürftigen Menschen eine aufopferungsvolle Rundum-Betreuung gewährleistet.

Jane Gritz schließlich freut sich über einen Gutschein für ein Kochevent bei„Gaumenfreude“ in Leipzig. Sie ist als Vertretungsübungsleiterin für weitere Sportgruppen des TV Askania Bernburg tätig. Vorgeschlagen haben sie Elfi Ackermann, Monika Schöbe und Karin Elmenthaler. (mz/thw)