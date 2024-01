Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bebitz/Leau/MZ - Im vergangenen Jahr hat sich die MZ im Rahmen einer Serie mit den Bahnhöfen in den größeren Städten des Salzlandkreises beschäftigt: Was läuft gut? Und wo drückt der Schuh aus der Sicht derjenigen, die regelmäßig den Zug benutzen? Gleich mehrfache Kritik gab es dabei auch von außerhalb der Städte – und zwar im Hinblick auf die Bahnanbindung in den Könneraner Orten Bebitz und Trebitz. Dort kann man seit Ende 2018 gar nicht mehr ein- und aussteigen. Kein Zug hält mehr an den Bahnsteigen.