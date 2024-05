Gerd Kammholz, langjähriger Ortsbürgermeister des Bernburger Ortsteiles Preußlitz, tritt nicht wieder an

Gerd Kammholz, langjähriger Ortsbürgermeister von Preußlitz, tritt bei der Wahl am 9. Juni nicht noch einmal an.

Preußlitz/MZ. - „Preußlitz ist in den vergangenen Jahren ein annehmbares, schmuckes und sauberes Dorf geworden“, zieht Gerd Kammholz zufrieden Bilanz. Seit 2014 leitet er als Ortsbürgermeister die Geschicke des Dorfes, ist neben Preußlitz auch für Leau und Plömnitz verantwortlich. „Die Bürgersprechstunde wird relativ selten genutzt und auch zur Einwohnerfragestunde bei den Sitzungen des Ortschaftsrates kommen selten Gäste mit ihren Anliegen, Wünschen und Problemen. Dann scheint ja alles in Ordnung zu sein und allzu viel habe ich dann nicht falsch gemacht“, sagt der 78-Jährige schmunzelnd. Doch nun soll Schluss sein. „Jetzt müssen Jüngere ran“, meint er und ist ganz zuversichtlich. „Für die Wahl zum Ortschaftsrat am 9. Juni gibt es genug Kandidaten und aus ihren Reihen wird dann ein neuer Ortsbürgermeister gewählt.“