Zu kurioser Tierrettung sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bernburg am Montagabend in den Tiergarten Bernburg gerufen worden. Wie das künftig verhindert werden soll und wie es dem Jungtier nach der waghalsigen Aktion geht.

Gepard sitzt hoch oben im Baum fest - Feuerwehr rückt in den Tiergarten Bernburg aus

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Einige Besucher des Tiergartens in Bernburg wollten am späten Montagnachmittag ihren Augen nicht trauen. Beim Spaziergang entlang des Gepardengeheges fiel ihr Blick hinauf auf einen der Bäume. Denn in rund zehn Metern Höhe saß ein Gepard zwischen den Ästen und rief um Hilfe.