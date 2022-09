Der 24-jährige Briken Bruci hat in dem Bernburger Ortsteil Baalberge die Gaststätte „Zur alten Karosse“ zum griechischen Restaurant "Kreta" umgebaut. Welche Spezialitäten er serviert.

Briken Bruci (von links), Kevi Koleci und Daniel Luli präsentieren das Essen im neuen griechischen Restaurant „Kreta“ in Baalberge.

Bernburg/MZ - Wenn die Sonne am blauen Himmel brennt und die weißen Götterfiguren anstrahlt, könnte man tatsächlich denken, man ist mitten in Griechenland. Dabei ist beinahe nur ein Katzensprung von Bernburg aus nötig, um in Urlaubsstimmung zu verfallen.