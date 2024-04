Im kommenden Monat beginnt die Saison. Aber wie gut sind das Erlebnisbad „Saaleperle“, das Schwimmbad in Alsleben und das Strandbad in Gerlebogk jetzt schon vorbereitet?

Mit Video: Freibäder in Alsleben und Bernburg in den Startlöchern - was neu ist und wann sie öffnen

Alsleben/Bernburg/MZ. - Bei den wieder deutlich kühleren Temperaturen denkt vermutlich gerade keiner an eine Erfrischung im Freibad. Dennoch laufen die Vorbereitungen auf die Badesaison in Bernburg, Alsleben und Gerlebogk bereits auf Hochtouren. Aber wann starten sie in die Saison und was ist neu? Ein Überblick: