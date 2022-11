Forschungspreise werden in Bernburg überreicht

An der Hochschule Anhalt sind in Bernburg/Strenzfeld zwei Preise für Arbeiten in Natur- und Umweltschutz sowie Technik vergeben worden. Wie hoch sie dotiert sind.

Bernburg/MZ - „Ab 1.600 Grad geht mir so richtig das Herz auf“, meint Fabian Herz scherzhaft und hat damit die Lacher im fast voll besetzten Hörsaal des Römerhauses an der Hochschule Anhalt in Strenzfeld auf seiner Seite. Der Professor ist am Mittwoch mit dem Forschungspreis der Hochschule geehrt worden, der mit 5.000 Euro dotiert ist.