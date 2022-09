Fördermittelanträge für Nienburger Ortsteile abgelehnt

Nienburg/MZ - Die Verwaltung der Einheitsgemeinde Nienburg hatte sich für die kommenden Jahre einiges vorgenommen. Drei Dorfteiche sollten saniert und renaturiert werden. Die verschlammten Gewässer in Gerbitz, Pobzig und Latdorf standen auf der Agenda. Darüber hinaus war geplant, drei kommunale Straßen in Grimschleben, Pobzig und Wedlitz grundhaft auszubauen. Daraus scheint nichts zu werden. Voraussetzung für die genannten Maßnahmen war die Gewährung von Fördermitteln des Landes. Ohne diese finanzielle Unterstützung ist die Einheitsgemeinde nicht in der Lage, diese Projekte allein zu stemmen. Doch es zeichnet sich ab, dass die Fördermittelanträge abgelehnt werden. Für die betroffenen Kommunen ist das ärgerlich, standen doch die Chancen, dass in den Dörfern etwas passiert, eigentlich nicht schlecht. Noch ärgerlicher ist es für Nienburgs Bürgermeisterin Susan Falke (parteilos), wie die Nachricht an die Öffentlichkeit gelangt ist. Sie habe gar keine Chance gehabt, es dem Stadtrat oder den Ortsbürgermeistern mitzuteilen, denn es gebe noch gar keine offiziellen Bescheide zu den Fördermittelanträgen. Weder positive noch negative. „Ich habe noch nichts schwarz auf weiß und solange ich keine offizielle Bestätigung habe, kann ich auch noch nicht an die Öffentlichkeit gehen“, sagt Susan Falke. „Das wäre unseriös.“