Anfang Oktober flüchtete Morris U. aus dem Maßregelvollzug in Bernburg und ist seitdem verschwunden. Auch die öffentliche Suche seit vergangener Woche blieb bisher erfolglos. Lesen Sie hier den aktuellen Stand der Fahndung.

Die Polizei sucht immer noch nach dem geflüchteten Morris U. Er war Anfang Oktober aus dem Maßregelvollzug in Bernburg verschwunden.

Bernburg. - Auch mehr als einen Monat nach Verschwinden von Morris U. aus dem Maßregelvollzug in Bernburg fehlt von dem Straftäter bislang weiter jede Spur. Das bestätigte Polizeisprecher Marco Kopitz auf Nachfrage der MZ.

„Es sind bisher keine Hinweise eingegangen“, so Kopitz weiter. Einer Spur seien die Beamten jedoch nachgegangen. Bereits vor der Öffentlichkeitsfahndung habe es einen Hinweis aus dem Bereich Hannover gegeben. Dort wurde die Polizei tätig, jedoch auch ohne Erfolg.

Der 45-jährige Morris U. war am 4. Oktober aus dem Probewohnen des Maßregelvollzugs in Bernburg entkommen. Der Gesuchte verbüßte seit Februar 2022 eine Freiheitsstrafe wegen schweren Raubes in Tateinheit mit räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung.

Beim sogenannten „Probewohnen“ handelt es sich um die letzte Lockerungsstufe vor der Entlassung aus dem Maßregelvollzug. Die jeweiligen Personen leben in dieser Phase bereits selbstständig, müssen jedoch noch regelmäßig zur Verlaufskontrolle in die Einrichtung kommen.

Das ist der gesuchte Morris U. Er verbüßte in Bernburg seit Februar 2022 eine Freiheitsstrafe. Foto: Polizei

Die Polizei beschreibt den Flüchtigen wie folgt:

1,92 Meter groß

circa 134 kg schwer

dunkelblonde Haare

trägt Glatze

blaue Augen

beide Arme tätowiert

Der Gesuchte habe zahlreiche Kontakte in Aschersleben. Ein Aufenthalt in der Stadt könne nicht ausgeschlossen werden.

Es wird darum gebeten, nicht selbstständig an die Person heranzutreten, sondern umgehend die Polizei zu informieren.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten hat, soll sich bitte an das Polizeirevier Salzlandkreis unter 03471/3790 oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.