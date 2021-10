Feuerwehren in der Region Bernburg wegen umgekippter Bäume im Dauereinsatz

Bernburg/Könnern/MZ - Sturm „Ignatz“ hat am Donnerstag auch in der Region Bernburg bereits Schäden angerichtet. Immer wieder heulten die Sirenen im Stadtgebiet. Bis zum Mittag hatten die Retter der Feuerwehr Bernburg bereits acht Einsätze im Stadtgebiet und den Ortsteilen gezählt. „Immer wieder kippten Bäume um oder brachen große Äste ab“, sagte Bernburgs Stadtwehrleiter Tilo Timplan. Unter anderem davon betroffen auch das Seniorenheim Krumbholzvillen in der Talstadt. Dort krachte ein Baum auf die Mauer des Grundstücks.

In der Blumenstraße drohte fast zur selben Zeit ein Baum auf ein Wohnhaus zu stürzen. Gesperrt ist unterdessen die Kreisstraße zwischen Lebendorf und dem Flaschenwerk in Bebitz. Auch dort war ein Baum auf die Straße gekracht und versperrte die Durchfahrt. Weil laut Könnerns stellvertretendem Stadtwehrleiter Chris Röthling weitere Bäume drohen umzukippen, wurde die Straße gesperrt. Allein in Könnern wurden bis zum Mittag 15 Einsätze gezählt, ebenfalls wegen umgekippter Bäume und Bauzäune. In Belleben drohte sogar

ein Dach abzuheben.