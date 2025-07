Steigende Einsatzzahlen, wenig Ruhezeiten: Wie die Freiwilligen Feuerwehren in und um Bernburg mit der wachsenden Belastung gerade jetzt im Sommer umgehen.

Stressiger Sommer: Wie hier beim Einsatz während der größten Hitze die Feuerwehr Nienburg an der Bahnstrecke bei Calbe hatten die Einsatzkräfte der Wehren in den vergangenen Wochen schon eine Menge zu tun.

Bernburg/MZ. - Brennende Felder und Straßenränder, Autos, die in Flammen stehen, leerstehende Häuser, die gelöscht werden müssen – es vergeht kaum ein Tag ohne die Meldung von Einsätzen der Feuerwehren in der Bernburger Region. Wenn die Kameraden nicht gerade gegen Feuer kämpfen, müssen sie nach heftigem Wind Sturmschäden beseitigen oder zu Unfällen ausrücken. In Deutschland wird alle zehn Sekunden eine Feuerwehr alarmiert – das sind rund 3,4 Millionen Einsätze pro Jahr.