Familie Jethon verwandelt Bauernhaus in Nienburg in Feriendomizil

Grit und Christian Jethon machen aus einem historischen Haus an der Gattersleber Straße in Nienburg eine Pension mit mehreren Ferienwohnungen. Dabei bleibt der Charakter des Hauses erhalten.

Nienburg/MZ. - Wo einst der Bauer seine Schlafgemächer hatte, die Bäuerin in der Küche die Speisen zubereitete und die Kühe und Pferde im Stall standen, können schon bald Feriengäste und Urlauber übernachten. Direkt an der Hauptstraße in Nienburg – an der Gattersleber Straße – laufen seit Jahresbeginn umfangreiche Bauarbeiten.