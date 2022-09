Fachkräftezuwachs bei Ameos in Bernburg

Bernburg/MZ - Wie vielfältig und facettenreich die Gesundheits- und Krankenpflege sein kann, zeigt das Ameos-Klinikum Bernburg mit den Neueinstellungen von gleich vier ganz unterschiedlichen Fachkräften unter Leitung von Pflegedirektorin Marion Baum. Krankenschwester Stefanie Michaelis hat ihre Ausbildung am Klinikum Bernburg absolviert. Vor einem Jahr zog es sie zu einem anderen Klinikum, weil sie „neue Erfahrungen sammeln wollte“.

Jetzt ist sie an ihren alten Arbeitsplatz zurückgekehrt, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Marion Drachenberg, Arzthelferin in der chirurgischen Ambulanz, freut sich, dass sie durch den Wechsel jetzt einen viel kürzeren Weg zur Arbeit hat. Außerdem, so berichten Pflegedirektorin Marion Baum und die neue Kollegin unisono, hätte die „Chemie einfach sofort gestimmt.“ An ihrem neuen Aufgabenbereich schätzt die Arzthelferin vor allem die Vielfalt. Neben gefäß- und allgemeinchirurgischen Fällen hat Marion Drachenberg jetzt auch mit Patienten der Unfallchirurgie und Orthopädie zu tun.

Weil die staatliche Anerkennung ihres Berufsabschlusses noch auf sich warten lässt, arbeitet die gelernte Krankenschwester Rawan Hussein vorerst als Krankenpflegehelferin. Etwa fünf Jahre ist es her, dass sie ihr Herkunftsland Syrien verlassen hat, um sich in Sachsen-Anhalt eine neue Heimat aufzubauen. Die Zeit hat sie genutzt, um die deutsche Sprache zu lernen. Unterstützen und entlasten sind auch für Tobias Gorzinsky wichtige Aufgabenbereiche.

Als neuer Kollege im Serviceteam des Stationsdienstes kümmert er sich um das Wohlergehen der Patienten. Zudem hat das Klinikum zusätzlich sechs weitere Gesundheits- und Krankenpflegekräfte übernommen, die soeben ihre dreijährige Ausbildungszeit abgeschlossen haben.