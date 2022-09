Endspurt in Freibädern in Alsleben und Nienburg

Bernburg/Alsleben/Nienburg/Gerlebogk/MZ - 26 Grad und Sonnenschein - optimales Wetter zum Abbaden erwartet die Badenixen in der Region an diesem Sonntag, 5. September. Deshalb hofft man auch im Freibad in Alsleben auf zahlreiche Gäste. „Es wird der letzte Tag sein, an dem geöffnet ist“, sagt Karsten Höppner, der in der Verbandsgemeinde Saale-Wipper für das Gebäudemanagement und damit auch für das Schwimmbad verantwortlich ist. Auch wenn die Besucherzahlen noch nicht ganz ausgewertete sind, so kann Schwimmmeister Fred Hänsel zumindest eins festhalten: „Die Saison war recht ordentlich, wir hatten einen trockenen Sommer mit vielen Sonnenstunden.“