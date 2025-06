Endspurt auf Großbaustelle vom SOS-Kinderdorf in Bernburg - das ist in Nienburger Straße 19 geplant

Bernburg/MZ. - Wenn diese freigelegten, zum Teil mehr als 300 Jahre alten Mauern sprechen könnten, würden sich damit wahrscheinlich Bände füllen. Und schon bald sollen weitere Kapitel hinzukommen. Denn nach 30 Jahren Leerstand zieht in naher Zukunft wieder Leben in das einstige Schulgebäude und Internat des Institutes für Lehrerbildung an der Nienburger Straße 19 in Bernburg – direkt neben dem Nienburger Tor – ein, nachdem es vom SOS-Kinderdorf erworben wurde und nun umfangreich saniert wird.