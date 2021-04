„Ein Patient ist mehr als Herz und Lunge“

Immer mehr Haus- oder Facharztpraxen schließen in Bernburg. Ein Nachfolger ist oft nicht in Sicht. Was die Stadtratsfraktion der Linken dagegen tun will.

Alice Kraneis-Jahn (links) und ihre Mutter Sybille Kraneis betreiben eine gemeinsame Arztpraxis an der Bruno-Hinz-Straße in Bernburg.

Bernburg - „Es tut mir leid, wir nehmen keine neue Patienten mehr an.“ Viele werden diesen Satz am Telefon oder direkt in einer Arztpraxis schon einmal gehört haben, wenn sie auf der Suche nach einem Haus- oder Facharzt waren. Im günstigeren Fall werden Termine vergeben, die zum Teil Monate in der Zukunft liegen. Immer mehr Arztpraxen schließen in der Region. Erst am Freitag berichtete die MZ über das bevorstehende Aus der Kinderarztpraxis von Birgit Lechner.

Dem Problem des immer größer werdenden Ärztemangels im Raum Bernburg möchte sich die Stadtratsfraktion der Linken annehmen. Für diese Region, die die Gemeinden Bernburg, Nienburg, Könnern und Saale-Wipper umfasst, gibt es derzeit laut Kassenärztlicher Vereinigung (KV) Sachsen-Anhalt Zulassungsmöglichkeiten für weitere acht Hausärzte.

Bestandsaufnahme zur derzeitigen Situation und für die Zukunft erarbeiten

Im Jugend- und Sozialausschuss wollte ihre Stadtratsfraktion der Linken deshalb einen Antrag einbringen, der den Ärztemangel thematisiert, informiert Henriette Krebs. Bernburgs Oberbürgermeister Henry Schütze (parteilos) sollte darin gebeten werden, in Zusammenarbeit mit der KV und den niedergelassenen Haus- und Fachärzten in Bernburg eine Bestandsaufnahme zu erarbeiten, welche Haus- und Fachärzte planen, zu welchem Zeitpunkt ihre Praxis zu schließen und ob bereits erfolgreiche Nachfolgeregelungen abzusehen sind.

Darüber hinaus sollte über den Städte- und Gemeindebund sowie über die KV erfragt werden, „welche kommunalen Anreiz- und Unterstützungsleistungen es anderorts auf der kommunalen Ebene bereits gibt, um die ärztliche Versorgung zu optimieren beziehungsweise auf einzelnen medizinischen Fachgebieten signifikant zu verbessern.“ Henriette Krebs weist in diesem Zusammenhang auf ein Beispiel aus Osterburg (Altmark) hin, wo mit einem Stipendium junge Leute dazu bewogen werden sollen, nach ihrem Medizinstudium eine Hausarztstelle in der Region anzutreten.

Henriette Krebs

Der Antrag der Linken stieß bei allen anderen Fraktionen auf breite Zustimmung, wurde jedoch trotzdem zurückgezogen, so Henriette Krebs. Er solle überarbeitet werden und statt einer Analyse des Ist-Zustandes konkrete Lösungsvorschläge zur Beseitigung des Ärztemangels vorlegen, hieß es. Daran arbeiten die Linken nun. „Wir werden konkrete Vorschläge erarbeiten“, kündigt Henriette Krebs an.

Medizinerinnen geben der Stadt eien Empfehlung

Zwei Ärztinnen, die seit vielen Jahren Erfahrung mit dem Betrieb einer Gemeinschaftspraxis in Bernburg haben, sind Alice Kraneis-Jahn und deren Mutter Sybille Kraneis. Beide sind Fachärztinnen für Innere Medizin und gleichzeitig als Hausärzte eingestuft. Sie wissen um die Schwierigkeiten, heutzutage eine Hausarztpraxis zu betreiben. „Diese Arbeit allein zu stemmen, ist sehr schwer“, erzählt Alice Kraneis-Jahn. Besser sei der Betrieb einer Doppel- oder gar Dreifachpraxis, weiß sie aus eigener Erfahrung. So könne einer die Patienten vor Ort betreuen, während der andere Hausbesuche erledige.

Die beiden Medizinerinnen empfehlen der Stadt, angehenden Hausärzten, die sich in Bernburg niederlassen möchten, geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Hilfreich sei auch ein Zuschuss bei der Anschaffung teurer Technik oder Unterstützung bei der Finanzierung von Qualifizierungen und Weiterbildungen, die Hausärzte sonst allein tragen müssten.

„Man muss immer den ganzen Menschen betrachten“

In der großen Politik befürwortet Alice Kraneis-Jahn ein Überdenken bei den Kriterien der Zulassung junger Menschen zum Medizinstudium. Sie könne sich auch einen Numerus clausus von 1,5 vorstellen. Darüber hinaus sollten die an manchen Universitäten schon bestehenden Hausarztklassen weiter gefördert werden. Auf jeden Fall sollte alles dafür getan werden, die Versorgung durch Hausärzte weiter sicherzustellen, ist sie sich mit ihrer Mutter einig. „Ein Patient ist mehr als Herz und Lunge. Man muss immer den ganzen Menschen betrachten.“ Ein Hausarzt kenne in der Regel die gesamte Krankengeschichte des Patienten, dessen Enkel, Kinder und Eltern und wisse sein Befinden am besten einzuschätzen. (mz/Thomas Weißenborn)