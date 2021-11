Drei Verletzte nach Frontalcrash in Bernburg

Aus ungeklärter Ursache war der Fahrer eines Audis (Foto) am Ziegelkolk in Bernburg auf die Gegenfahrbahn geraten.

Bernburg/MZ - Ein Verkehrsunfall hat am Freitag gegen 14.50 Uhr am Ziegelkolk in Bernburg drei Verletzte gefordert, die in Krankenhäuser eingeliefert wurden. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 78-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Saale-Wipper mit seinem Audi aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Nissan zusammen. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls von der Straße geschleudert.

Der Nissan wurde nach dem Zusammenstoß von der Straße geschleudert. Foto: Feuerwehr Bernburg

Die Bernburger Feuerwehr eilte mit 16 Kameraden zum Unfallort, nachdem es zunächst hieß, dass Insassen eingeklemmt seien. Das bestätigte sich zum Glück nicht. Die Aktiven halfen dem Rettungsdienst beim Abtransport der zwei schwerverletzten Nissan-Insassinnen: die 59-jährige Fahrerin aus Halle und ihre 83 Jahre alte Beifahrerin aus Bernburg. Der Verursacher erlitt leichte Verletzungen. Die Feuerwehrleute befreiten die drei Stunden lang vollgesperrte Straße von den Trümmern und banden auslaufende Flüssigkeiten.