Drei Schwerverletzte bei Unfall vor Autohof Könnern

Auf der L 50 kollidieren am Dienstagnachmittag zwei Pkw, nachdem 70-jähriger Hyundai-Fahrer entgegenkommenden VW übersieht.

Nach dem Zusammenstoß wurden der VW und der Hyundai in die Gleisböschung geschleudert.

Könnern/MZ - Ein Verkehrsunfall hat am Dienstagnachmittag auf der Landesstraße 50 in Höhe des Autohofs Könnern drei Schwerverletzte gefordert. Laut Polizei hatte ein aus Richtung Trebitz kommender Hyundai-Fahrer beim Linksabbiegen den entgegenkommenden VW Passat einer 63-jährigen Bernburgerin übersehen. Beide Pkw stießen zusammen und wurden durch die Wucht des Aufpralls in die angrenzende Bahngleisböschung geschleudert. Zuvor touchierte der Hyundai noch einen vorbeifahrenden VW-Transporter.