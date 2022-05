Doppelt soviel Platz für Eigenheimbauer in Bernburg

Unverändert hohe Nachfrage nach Immobilieneigentum in Bernburg. Aktuell sind unbebaute Grundstücke nur noch in Dröbel und Peißen zu haben.

Die Siedlung der Freundschaft soll in Richtung Steinsalzwerk (vorn im Bild) erweitert werden. Auf dem Acker werden zunächst rund 100 Baugrundstücke ausgewiesen.

Bernburg/MZ - Die Stadt Bernburg will ihre Kapazitäten an freien Eigenheimbauplätzen verdoppeln. Und zwar durch die Ausweisung von rund 100 Parzellen auf einem Acker südlich der Siedlung der Freundschaft. Mit dem Beschluss, einen Bebauungsplan für das Areal zwischen Olga-Benario-Straße und Ameos-Klinikum aufzustellen, soll der Stadtrat am 18. November die rechtlichen Voraussetzungen dafür schaffen.