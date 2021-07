DJ und Saxofonist machen Musik in der Wachgasse in Bernburg

Bernburg/MZ - „Es ist jetzt ein andere Situation. Ich möchte aber dennoch ein Zeichen setzen.“ Frank Wyszkowski hat zum zweiten Balkonkonzert an der Wachgasse 4 eingeladen. Corona ist nicht besiegt, aber momentan im Griff und nach langen Einschränkungen ist wieder mehr erlaubt. Vor allem die Künstler und Kulturschaffende waren betroffen. Nun will Wyszkowski stellvertretende für alle zeigen: Die Branche läuft sich warm.

Am Start sind von 18.30 bis 20 Uhr am Sonntag, 4. Juli, Rainer Schulz, der bereits vom Balkon aus am 1. Advent des vergangenen Jahres gespielt hatte, und Nico Deigfuß alias Nick Groove. Der DJ kennt sich mit Balkonkonzerten bestens aus, denn die gab er während der Zeiten verschärfter Einschränkungen im vergangenen Jahr von einem Balkon aus. Zudem hat er auch regelmäßig an Livestreams via Twitch über MDE Music und live in Gerlebogk mitgewirkt.

Der Bernburger ist froh, wieder vor Publikum spielen zu können. Es sei was ganz anderes, wenn man die Reaktionen der Menschen mitbekomme und wenn sie auch noch tanzen, dann sei das der Höhepunkt, so Nico Deigfuß.

Saxofonist Rainer Schulz aus Schönebeck hatte bereits am 1. Advent der Weihnachtszeit 2020 aufgespielt und für eine gute Stimmung gesorgt. Wyszkowski hatte Schulz bei einem früheren Auftritt gesehen und lernte ihn kennen. So lud er ihn zu seinem ersten Balkonkonzert ein.

Damals waren so viele Menschen gekommen, dass Wyszkowski besorgt war, es seien zu viele gewesen. Doch es lief alles vorschriftsmäßig ab, zumindest gab es keine Probleme nach dem Konzert. Zum ersten Balkonkonzert hatte Wyszkowski Glühwein ausgeschenkt und um Spenden für die Vereine gebeten.

Am Sonntag wird es Bratwürstchen geben und es wird ebenfalls um eine Spende gebeten für die Vereine. Gebeten wird, sich an die am Sonntag aktuell geltenden Hygieneregeln zu halten.