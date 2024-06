Bei der 15. Auflage sind so viele grüne Oasen dabei wie noch nie. Was den Besuchern am kommenden Wochenende geboten wird.

Nienburg/MZ. - Es ist in diesem Jahr schon ein kleines Jubiläum, das zum Tag der offenen Gärten am kommenden Samstag, 22. Juni, in Nienburg gefeiert wird. Denn zum 15. Mal werden dann Gärten in der Stadt und dem Umland für interessierte Besucher öffnen. „Wir freuen uns, dass die Veranstaltung so gut bei den Gartenfreunden ankommt und dass wir nun immer weiter wachsen“, sagt Sabine Kaiser, die zu den Veranstaltern vom Verein Förderung kultureller Projekte in Nienburg an der Saale gehört und schon viele Jahre selbst mit ihren beiden grünen Oasen dabei ist.