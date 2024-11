Im April hat ein unbekannter Täter Waren im Wert von mehr als 2.000 Euro aus einer Parfümerie in Bernburg gestohlen. Nun fahndet die Polizei nach dem Täter.

Schwerer Diebstahl in Parfümerie: Wer kennt diesen Mann? (Foto im Text)

Öffentlichkeitsfahndung in Bernburg

Die Polizei fahndet in Bernburg nach einem unbekannten Täter, der in einer Parfümerie Waren im Wert von mehr als 2.000 Euro geklaut hat.

Bernburg. - Die Polizei des Salzlandkreises fahndet derzeit nach einem unbekannten Mann wegen Ladendiebstahls.

Laut Polizei soll Tatverdächtige am 5. April 2024 gegen 10.20 Uhr in einer Parfümerie in der Lindenstraße Waren im Wert von mehr als 2.000 Euro gestohlen haben. Der Mann nahm die Waren aus dem Regal und flüchtete anschließend, heißt es weiter.

Die Tat wurde durch eine Überwachungskamera aufgenommen. Mit diesen Aufnahmen sucht die Polizei nun nach dem Verdächtigen.

Dies ist der mutmaßliche Täter, der in einer Bernburger Parfümerie Waren im Wert von über 2.000 Euro gestohlen haben soll. Foto: Polizei

Die auf dem Bild abgebildete Person sei des Ladendiebstahls dringend tatverdächtig.

Wer Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Mannes geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Salzlandkreis zu wenden, gern auch telefonisch unter 03471/3790.